*GOVERNOR EDGAR CHATTO IGNORES CRITICISMS AND PREFERS TO FOCUS ON SHOWING THAT LEADERSHIP IS NOT BEING LIKED BY EVERYBODY BUT BY FACILITATING WHAT WOULD BE GOOD FOR THE PROVINCE

*DAYCARE WORKER IN TUBIGON DIES AFTER A BURI TREE FELL ON HER AT THE HEIGHT OF STRONG WINDS

…………….

*GI-RESPETO NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO ANG WA PAGDAWAT NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. SA TOBAW AWARD

*MAGTIGI ANG INCUMBENT LIGA PRESIDENT MOLEX CEPEDOZA UG ANG BUOT MOBALIK NGA SI MADELONE RENGEL SA PAGPAPILI SA MAMAHIMONG BAG-ONG PRESIDENTE SA LIGA NG MGA BARANGAY SA PROBINSIYA KARONG HULYO LUNES

*DILI MAG-APIL APIL SI GOBERNADOR CHATTO SA PINILIAY SA LIGA NG MGA BARANGAY SA PROBINSIYA UG MIINGON NGA WALA SIYAY DAPIGAN NILANG CEPEDOZA UG RENGEL

*GILARAW SA PANGAGAMHANAN SA DAKYABAN SA TAGBILARAN NGA PAUSBAWAN ANG MGA SUHOLAN SA MGA JOB ORDER UG CASUAL NGA MGA KAWANI

*ANDAM NA ANG 12 KA LUNGSOD SA BOHOL NGA MAGTIGI SA SANDUGO STREET DANCING KARONG ADLAWA, SAMTANG SI SENADOR LOREN LEGARDA MAOY PINASIDUNGGANG BISITA ATUL SA KALIHUKAN

*PATAY ANG USA KA 86 ANYOS NGA BALO KINSA NATANGGONG SA DIHANG NASUNOG ANG GIPUY-AN NIINING PAYAG NGA DIDTO SA ISLANG BARANGAY SA LUNGSOD SA GETAFE

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics