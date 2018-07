*CONGRESSMAN ART YAP SAYS HE PREFERS TO TALK ABOUT PROJECTS AND PROGRAMS HE WANTS FOR BOHOL INSTEAD OF ATTACKING POLITICAL OPPONENTS

*GOVERNOR EDGAR CHATTO CLARIFIES THAT IT WAS THE TURN OVER OF THE PROJECT FROM THE CONTRACTOR BY MIDDLE OF AUGUST THAT HAD BEEN ASSURED BY THE PROJECT MANAGER FROM DEPARTMENT OF TRANSPORTATION AND NOT THE COMMERCIAL OPERATION OF THE PANGLAO AIRPORT

*GITATAW NI DAVAO MAYOR SARA DUTERTE NGA DILI SYA MODAGAN PAGKASENADOR

*MOSUPORTA SI DAVAO MAYOR SARA DUTERTE KANG CABSEC EVASCO KUNG MAKAHUKOM KINI NGA MODAGAN PAGKA-GOBERNADOR, PAREHA RA SAB SA IYANG PAGTUBOY KANG SEC. ROQUE, ANDANAR UG PRESIDENTIAL POLITICAL ADVISER TOLENTINO PAGKASENADOR

*WALA NA PANUMBALINGA NILA NI GOBERNADOR CHATTO, CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS, UG CONGRESSMAN ART YAP ANG PAGTAWAG KANILA OG OPORTUNISTA NI CABSEC EVASCO, SAMTANG GIBANATAN NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO SI EVASCO SA INGONG PAMAHAYAG

*HINGPIT NANG GIBASURA SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG REKLAMO BATOK SA KAPITAN SA POBLACION DOS NGA SI DR. ALAN RICARDO REAL NGA GISANG-AT SA GITAKTAK NGA BARANGAY TREASURER NGA SI EDGARDO UGUIS

*MIKABAT NA SA P233,400 ANG NATIGUM SA TAGBILARAN CITY POLICE STATION SUD SA BUWAN SA HUNYO GIKAN SA PAGPATUMAN SA OPLAN SITA

