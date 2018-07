*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN TO TACKLE SHORTAGE OF PUBLIC UTILITY VEHICLES IN THE LIGHT OF THE LTO OPERATION AGAINST COLORUM VEHICLES

*CITY COUNCILOR ADAM RELSON JALA SUGGESTS AMENDMENTS TO ANTI-LOITERING ORDINANCE TO MAKE IT FAIR AS HE POINTS OUT THE OPLAN TAMBAY ONLY HITS THOSE WHO CANNOT AFFORD TO HANG AROUND AT BARS

*GIPAMAHAYAG NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA ANGAY NANG NAAY BUHATAN DINHI SA BOHOL ANG LTFRB ARON MASAYON NA ANG PAGPROSESO SA MGA DOKUMENTO SA MGA PANGPUBLIKONG MGA SAKYANAN

*GIPAMAHAYAG NI SPO2 CELSO ORAPA NGA SAKTO LANG ANG PAGTAKDA SA ALAS DYES NGA MAOY ORAS SA PAGPATUMAN OG SUGOD SA OPLAN TAMBAY KUN PAGPANGDAKOP SA MGA MAKIT-AN NGA NAG-ISTAMBAY SA MGA PANGPUBLIKONG DAPIT

*NATALA SA DOH-7 REGIONAL OFFICE NGA USA NA ANG NAMATAY UG SIYAM PA ANG NATAPTAN SA LEPTOSPIROSIS DINSHI SA BOHOL SUD SA UNOM KA BUWAN

*NAUGDAW ANG USA KA PANIMAY SA BARANGAY DANAO SA LUNGSOD SA PANGLAO TUNGOD SA GIBIYAAN NGA FLASHLIGHT NGA GI-CHARGE

*MOBANSAY ANG DTI SA MGA MOLUPYO SA BARANGAY SAN ISIDRO NING DAKBAYAN SA TAGBILARAN KABAHIN SA PAGPROSESO SA MGA PAGKAON

