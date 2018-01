*PROVINCE CREATES TECHNICAL WORKING GROUP THAT WILL MONITOR THE PRICES OF FISH AND PETROLEUM PRODUCTS AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEW TAX REFORM LAW

*IN LAWIS LEDGE AGAIN, BOHOL-BOUND FERRY RAMMED BY CARGO VESSEL

*WALAY BUFFER STOCK ANG LALAWIGAN SA BOHOL, HINUNGDAN NGA MISAKA UG MAAYO ANG PRESYO SA ISDA SA MGA KAMERKADUHAN SA DIHANG NASINATI ANG SAGUNSONG BAGYO SUKAD NIADTONG PANAHON SA PASKO HANGTUD BAG-ONG TUIG

*MIMANDO ANG KORTE SUPREMA NGA IBALHIN OG BILANGGO SA SUGBO SI PROVINCIAL BOARD MEMBER NINO REY BONIEL

*GITUMBOK NI GOBERNADOR EDGAR CHATTO NGA KRITIKAL LEVEL NA ANG COLIFORM BACTERIA SA KADAGATAN SA ALONA SA BARANGAY TAWALA LUNGSOD SA PANGLAO

*DUHA KA MGA BALAY ANG NAGUBA DIDTO SA LUNGSOD SA BALILIHAN HUMAN GIHAROS PAGDASMAG SA USA KA 6 WHEELER NGA OIL TANKER NGA GIKATAHUNG NAWAD-AN UG BRAKE

