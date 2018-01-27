TODAYS TOP NEWS SATURDAY JANUARY 27, 2018
Jan 27th, 2018 by headlines
*THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP RECOGNIZES SENIORITY OF FIRST DISTRICT CONGRESSMAN RENE RELAMPAGOS IN BOHOL POLITICS
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*NATUDLO SI KANHI OIC-GOVERNOR VICTOR DELA SERNA NGA USA SA 19 KA MGA SAKOP SA CONSULTATIVE COMMITTEE NGA MORIPASO SA 1987 CONSTITUTION
*SUBLING GIPAMAHAYAG NI CONGRESSMAN ARTHUR YAP NGA WA PA SIYA NAKAHUKOM NGA MODAGAN PAGKAGOBERNADOR TUNGOD UG GANI, DAGHAN ANG KAPILIAN NIYANG MGA LAKANG INIG KAKUPOS SA IYANG IKATULONG TERMINO ISIP CONGRESSMAN SA TERSERO DISTRITO
*GI-HANGOP SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE (CTMO) SA TAGBILARAN ANG SUGYOT NGA WAGTANGON ANG MGA PARKINGAN OG MGA DE PASAHEROANG MGA MULTICAB UG JEEPNEY PALIBOT SA MGA ESTABLISEMENTO SA SYUDAD ILABI NA SA CITY SQUARE AREA
*NANGAYOG SUPORTA ANG MILITAR SA MGA LOKAL NGA OPISYAL ARON MAGPABILING INSURGENT- FREE ANG BOHOL
*USA PATAY, USA KRITIKAL UG USA ANG NAKA-ANGKON UG GRABENG ANGOL SA KALAWASAN SA NAHITABONG AKSIDENTE SA KADALANAN SA LUNGSOD SA TALIBON KAGAHAPON
*GI-AWHAG SA BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (BCCI) ANG LOCAL NGA PANGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA MOHIMO OG MGA LAKANG ARON MAPANALIPDAN ANG MAAYONG KALIDAD SA KADAGATAN GIKAN SA MAKADAUT NGA COLIFORM KON E-COLI BACTERIA
*57 ANYOS NGA MOLUPYO SA INABANGA NAPALGANG PATAY SA MGA KABANAY UG GITUHOANG NAGHIKOG TUNGOD SA GIHAMBIN NGA SAKIT SA KASINGKASING
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