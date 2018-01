*CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR. AND DILG ASSISTANT SECRETARY JONATHAN MALAYA TO SPEAK ON FEDERALISM AGAIN BEFORE BARANGAY CAPTAINS DURING THE LIGA NG MGA BARANGAY PROVINCIAL CONGRESS ON JANUARY 31-FEBRUARY 2

*OVER A THOUSAND BOHOLANOS BENEFIT FROM THE WEEKLONG MEDICAL MISSION OF THE CANADIAN MEDICAL MISSION SOCIETY WHICH WAS FACILITATED BY THE OFFICE OF CONGRESSMAN ARTHUR YAP AND THE LIONS’ CLUB

…………….

*MIKABAT SA P300,000 ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN GIKAN SA USA KA DRUG PERSONALITY NGA NADAKPAN ATOL SA GIHIMONG RONDA SA LUNGSOD SA PANGALO

*GITATAW SA MGA TINUGYANAN SA SOUTHWEST BORACAY TOURS NGA TRAVEL AND TOURS ANG ILANG NEGOSYO UG DILI SILA TRANSPORT GROUP NGA MOKOMPETENSYA SA MGA TRANSPORT OPERATORS DINHI SA BOHOL

*GIHANGYO SA PIPILA KA MGA KONSEHAL SA TAGBILARAN ANG CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE (CTMO) NGA WAGTANGON ANG MGA GAGMAYNG TERMINAL PALIBOT SA NAGKADAYANG STABLISEMENTO SAMA SA CITY SQUARE

*GIMANDO SA BAG-ONG PROVINCIAL DIRECTOR SA KAPULISAN NGA MOGAWAS SA POLICE STATION UG MAGKATAG SA KADALANAN ANG MGA PULIS SA BOHOLMEN

*UYON ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA DUGANGAN OG USA PA KA CONGRESSIONAL DISTRICT ANG BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics