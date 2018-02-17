TODAYS TOP NEWS SATURDAY FEBRUARY 17, 2018
Feb 17th, 2018 by headlines
*OVER 1-MILLION-PESO WORTH OF SHABU CONFISCATE IN ONE-TIME BIG-TIME ANTI-ILLEGAL DRUGS OPERATION IN BOHOL
*A FORMER POLICE OFFICER WHO HAD BEEN DISMISSED FROM SERVICE LAST YEAR AFTER PROVING POSITIVE OF DRUGS WAS SHOT DEAD IN BROAD DAYLIGHT IN TRINIDAD
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*PADAYON PANG GISUBAY SA BUHATAN SA PROVINCIAL AGRICULTURIST ANG KADAUT SA AGRIKULTURA GUMIKAN SA BAGYONG BASYANG
*MITALIWAN NA ANG BOL-ANONG NATIONAL ARTIST NGA SI NAPOLEON ABUEVA SA EDAD NGA 88
*NAKABALIK NA SA PAGKA-PROVINCIAL ADMINISTRATOR SI AE DAMALERIO HUMAN NATAPOS ANG SIYAM KA BUWAN NGA SUSPENSIYON SA OMBUDSMAN
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