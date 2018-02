*GOVERNOR EDGAR CHATTO WARNED NPA REMNANTS THAT BOHOLANOS WILL NEVER ALLOW THEM TO REIGN IN THE PROVINCE AGAIN

*MARITIME INDUSTRY AUTHORITY (MARINA) TO IMPOSE ITS DIRECTIVE TO ONLY ALLOW FIBER GLASS OR STEEL HULL COMMERCIAL BOATS AND PHASE OUT WOODEN HULL COMMERCIAL BOATS STARTING JULY

……………….

*SAULOGON SA BOHOL ANG IKAWALONG TUIG SUKAD NAKAB-OT ANG INSURGENCT-FREE STATUS ATUL SA PROVINCIAL DAY OF PEACE KARONG DOMINGO

*MAGTAPOK SA BOHOL ANG MGA DUMADAPIG NI PRESIDENTE DUTERTE SA REHIYON-7 PARA SA PEDERALISMO KARONG ABRIL

*GIBANSAY ANG MGA HABALHABAL DRIVERS INGON MAN USAB MGA BARANGAY OPISYAL PARA SA TURISMO SA ANTEQUERA AGI OG PAGPANGANDAM SA PAGBUKAS UNYA SA NEW BOHOL AIRPORT

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics