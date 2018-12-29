TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 29, 2018
Dec 29th, 2018 by headlines
*POLICE CONFISCATE 4 THOUSAND WORTH OF ILLEGAL FIREWORKS
*BOHOL GETS ANOTHER AWARD FOR ANTI-ILLEGAL DRUGS CAMPAIGN
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*PANGBUTANGAN UG TAGSA-TAGSA KA MGA RECEPTACLE O PONDOHANAN UG HUGAW ANG MGA BANGKA SA LUNGSOD SA PANGLAO ARON DILI MASAGULAN OG HUGAW ANG TUBIG DAGAT NGA MORESULTA SA PAGSAKA COLIFORM
*APROBADO NA SA KOMITIBA SA UBOS BALAY BALAURANAN ANG BALAODNON ALANG SA PAG-DEKLARA SA UBAY NGA FARM TOURISM DESTINATION CAPITAL SA BOHOL
*GIBALHIN NI SI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISOR ELISEO LABARIA NGADTO SA NEGROS ORIENTAL SUBAY SA PAGLAHUGAY SA MGA PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORS TIBOOK NASUD NGA APIL SA PAGPANGANDAM SA PINILIAY SUNOD TUIG
*GISIKOP ANG USA KA SWISS NATIONAL DIDTO SA PANGLAO HUMAN MASAKPAN NGA NAGDALA OG MARIJUANA
*GIPRISO ANG MANAGSOONG BARANGAY TANOD UG GWARDYA GUMIKAN SA NAHITABONG PAGPAMUSIL UG ISKANDALO NIADTONG ADLAWNG PASKO SA LUNGSOD SA CALAPE
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