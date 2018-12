*MILITARY STATIONED IN BOHOL ON ALERT AS NPA’S FOUNDING ANNIVERSARY NEARS AND CALLS ON THE PUBLIC TO STAY VIGILANT

*P27.8-MILLION WORTH OF SHABU CONFISCATED IN VARIOUS ANTI-ILLEGAL DRUGS OPERATIONS OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE IN BOHOL IN 11 MONTHS

……………..

*GIPASABOT KAGAHAPON SA PROJECT MANAGER SA BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT NGA WA PA MAKOMPLETO ANG BUILDING MAINTENANCE SYSTEM (BMS) UG ANG SWITCH GEAR SA PASLIDAD UG MAOY HINUNGDAN NGA NABALDA SA PAGKAPAWNG SA SUGANG DAGITAB ANG SPEECH NI PRESIDENTE DUTERTE NIADTONG PAGBUKAS SA AIRPORT SA MIAGING BUWAN

*NALUWAS SA MGA KAWANI SA SA MUNICIPAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICE (MDRRMO) SA CARMEN ANG USA KA BUNTIS NGA BABAYE UG IYANG BANA HUMAN DIRIYOT MAANOD SA KUSOG NGA BAHA ATOL SA KUSOG NGA PAGBUNDAK SA SA UWAN NIADTONG HUWEBES

*MAGBUTANG ANG GLOBE OG DUHA KA CELLSITES SA BATUAN

*MOPAHIGAYON ANG GIFT OF LIFE PHILIPPINES OG USA KA SURGICAL MISSION KARONG BUWAN SA PEBRERO NGA MAOY UNANG SURGICAL MISSION SA PUNDOK ALANG SA TUIG 2019

