TODAYS TOP NEWS SATURDAY DECEMBER 1, 2018: *43 MORE PATIENTS TREATED FOR DENGUE AT GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL IN THREE DAYS *GOVERNOR EDGAR CHATTO CALLS ON THE YOUTH TO BE LIKE ANDRES BONIFACIO AND JOSE RIZAL WHO SACRIFICED TO DEFEND THE FREEDOM OF THE COUNTRY, TO DEFEND PEACE AND SECURITY FROM CRIMINALITY, ILLEGAL DRUGS, AND THE RIGHTS AS FILIPINOS ................. *GIDILI ANG PAGKALIGO SA ALONA BEACH SA PANGLAO TUNGOD SA TAAS NGA COLIFORM LEVEL, SUMALA NI TOURISM SECRETARY BERNA PUYAT *WA NAY KONTRA SA PINILIAY SA 2019 ANG NAGPASUBLI NGA MAYOR SA VALENCIA NGA SI MAYOR KAT LIM TUNGOD KAY NIATRAS NAMAN ANG MAKAATBANG UNTA NIYA NGA KANDIDATO SA NPC NGA SI JESUS BALISTOY JR. *GIHULIPAN NA ANG HEPE SA BIR-BOHOL NGA SI TOHAMMEL YAHYA UG ANG REVENUE DISTRICT OFFICER GIKAN SA PANGASINAN MAO NA KARON ANG BAG-ONG HEPE SA BIR-BOHOL *MAGPADAYON ANG TEMPORARY OFFSITE PRINTING OFFICE LTO NGA NAHIMUTANG SA IKA-UPAT NGA ANDANA SA ALTURAS MALL SA TAGBILARAN HUMAN SA PAGLAGDA SA BAG-O NILANG KONTRATA *PAMULTAHON SA PHILIPPINE COAST GUARD ANG TAG-IYA SA FISHING VESSEL NGA NASAKPANG NANAGAT SULOD SA MUNICIPAL WATERS SA LUNGSOD SA DAUIS KARONG BAG-O *NAKADAKOP NA SAB ANG KAPULISAN SA TALIBON OG LAING GIKATAHAPANG TIGPAYUHOT OG SHABU ATUL SA BUY-BUST OPERATION KAGAHAPON *GIREKLAMO ANG XANU BAR SA MAY VISARRA ST. TUNGOD SA KABANHA SA BANDA NGA MOTUKAR HANGTOD NA SA ALA UNA SA KAADLAWN NGA HINUNGDAN NGA DILI MAKATULOG ANG MGA NANIMUYO DUOL SA ESTABLISIMENTO