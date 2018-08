*NFA RICE BACK IN MARKET, AND -BOHOL MANAGER PENG EVASCO INSPECTS RICE RETAIL STORES TO ENSURE POLICIES ARE FOLLOWED, INCLUDING THE PRICING OF NFA RICE

*GOV. EDGAR CHATTO APPEALS TO LAW STUDENTS TO TAKE THE LECTURE ON FEDERAL CONSTITUTION TO BE TACKLED TODAY BY FORMER ASSOCIATE JUSTICE ANTONIO EDUARDO NACHURA AS THEY ARE SEEN TO BE AGENTS OF CHANGE IN THE FUTURE

……………….

*BUOT TUGKARON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN KUNG DIHA BAY NAHIMONG PAGPASAGAD SA HABIG SA KONTRAKTOR SA GITUKOD NGA BUILDING SA ALTURAS DIIN NAHUGNO ANG TAAS NGA BAHIN NGA MAOY KINA-INGNAN SA PAGKAMATAY SA USA KA TRABAHANTE UG PAGKA-ANGOL SA DUHA KA LAING TRABAHANTE

*WA MOPATIM-AW ANG REPRESENTANTE SA DAKAY CONSTRUCTION ATUL REGULAR SESSION SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN KAGAHAPON DIIN KUHAAN UNTA SILA OG PAMAHAYAG KABAHIN SA PAGKAHULPA SA TAAS NGA BAHIN SA GITUKOD NGA BUILDING SA ALTURAS

*GISIRA NA ANG BUHATAN SA LTO SA JAGNA UG GIBALHIN NGADTO SA SILINGANG LUNGSOD SA GARCIA-HERNANDEZ

*MIDONAR ang SANDUGO USA FAMILY CLUB OG USA KA BAG-ONG MULTICAB NGADTO SA STIMULATION AND THERAPEUTIC ACTIVITY CENTERKON STAC DINHI SA BOHOL

*TUKION SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG SAGUNSON NGA PAGKALUMOS-PATAY SA MGA LANGYAW SA PANGLAO

