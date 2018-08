*GOV. EDGAR CHATTO EXPLAINS THAT CONVERTING LOCAL ROADS TO NATIONAL ROADS IS A DIFFICULT PROCESS AND BOHOL ONLY MANAGED TO HAVE SOME ROADS CONVERTED TO NATIONAL ROADS WHEN HE LOBBIED AN IMPORTANT ROAD IN LOON AND HAVE OTHER ROADS IMPROVED WITHOUTH THE NEED OF CONVERTING THEM INTO NATIONAL THROUGH THE NATIONAL TOURISM ACT OF 2009 WHICH HE AUTHORED WHEN HE WAS CONGRESSMAN OF FIRST DISTRICT

*NFA PROVINCIAL MANAGER PENG EVASCO SAYS THE PROBLEM IN RICE SUPPLY IN MINDANAO WAS A RESULT OF THE CHEAPER RICE THAT REACH THE MARKET THROUGH BACK DOOR SHIPMENT

*NASAYRAN NGA ANG SECRETARY GENERAL SA PCL-BOHOL NGA SI KONSEHAL ROGELIN DEGOMA SA PANGLAO NAG-ATUBANG OG 5 COUNTS SA KASONG ESTAFA KALABUTAN SA GIKALAMBIGITANG NEGOSYO NGA CONVENIENCE STORE SA PANGLAO

*GITIN-AW NI POLICE PROVINCIAL DIRECTOR GEÑORGA NGA SERYOSO ANG KAMPANYA UG DILI PROPAGANDA LAMANG NGA MADEKLARANG DRUG-FREE ANG KABARANGAYAN UG MIAWHAG SA PUBLIKO ANG POLICE PROVINCIAL DIRECTOR NGA MOTABANG PAGSULBAD SA SULIRAN SA DROGA PINAAGI SA PAGHATAG OG TUKMA UG SAKTONG IMPORMASYON

*WALA NAY PLANO NGA MOPASAKA OG KASO BATOK KANG DAUIS VICE MAYOR LUCIANO BONGALOS SI BAMBIE DUMADO, ANG INAHAN SA 10 ANYOS NGA BATA NGA NASAMDAN HUMAN GIKATAHONG GILABAY OG KAHOY SA BISE MAYOR

*WALA NA IGSAPAYAN NI DEPUTY SPEAKER ARTHUR YAP ANG MGA NAGKAkATAG NGA MGA POSTER NGA DUNAY MARKA NGA WANTED TINUOD NGA BOL-ANON TUNGOD KAY NAKAINGON SYA NGA DILI SIYA ANG GIPASABTAN SA MGA POSTER

*IHATOD SA LUNES ANG USA KA MILYON KA PESOS NGA AYUDA SA BOHOL NGADTO SA ALBAY ALANG SA MGA NABIKTIMA SA PAGBOTO SA BULKANG MAYON

*MOHIMO UG BENCH MARKING ANG MGA SAKOP SA SANGUNIANG PANLUNGSOD SA SYUDAD SA TAGBILARAN KABAHIN SA MGA PAMAAGI SA NAGKADAIYANG CITY COLLEGE SA LALAWIGAN SA SUGBO NGA KAKUHAAN OG KAALAM NGA MAGAMIT SA PAGTUKOD SA TAGBILARAN CITY COLLEGE

*GITAHO NI CONGRESSMAN FRANCISCO DATOL NGA DUNAY GIPANDAY KARON SA KONGRESO NGA BALAUDNON NGA MAGHATAG OG DUGANG OPORTUNIDAD SA MGA SENIOR CITIZEN SA TIBOOK PILIPINAS

