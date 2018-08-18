TODAYS TOP NEWS SATURDAY AUGUST 18, 2018
Aug 18th, 2018 by headlines
*PRESIDENT DUTERTE SIGNS INTO LAW THE PERSONAL PROPERTY SECURITY BILL PRINCIPALLY SPONSORED BY THIRD DISTRICT CONGRESSMAN ARTHUR YAP IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES WITH COUNTERPART BILL IN SENATE SPONSORED BY SENATOR BAM AQUINO AND SENATOR CHIZ ESCUDERO
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*GILARAW NI DA SECRETARY PIÑOL NGA HIMOONG TOURIST ATTRACTION ANG FISH MARKET UG TIENDA NGA GILUSAD KARONG BAG-O
*IPA-CITE IN CONTEMPT SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN ANG DAKAY CONSTRUCTION TUNGOD KAY WA GIHAPON MIPADALA OG REPRESENTANTE ATUL SA IMBESTIGASYON NGA GIHIMO KALABOT SA AKSIDENTE SA GITUKOD NGA BUILDING SA ALTURAS DIIN USA KA TRABAHANTE ANG NAMATAY
*MIREKLAMO ANG MGA OPERATOR SA TOURIST TRANSPORT SA BOHOL HUMAN SILA PANGDAKPA SA TAGA LTO BISAN OG LEGAL SILA NGA NAG-OPERATE SA ILANG MGA SAKYANAN APAN ANG MGA KOLUROM WA PANGDAKPA
*TUKION SA HUNTA PROBINSIYAL ANG KUTI NGA PAMAAGI SA PAGPANGAYO’G HINABANG PINANSIYAL SA DSWD
*GIANOD SA KUSOG NGA SULOG UG DAGKONG BAWD ANG USA KA MANANAGAT SA LUNGSOD SA MABINI NADTO SA ISLA SA LIMASAWA, SOUTHERN LEYTE TALIWA GUMIKAN SA KUSOG NGA HANGING HABAGAT
*BOLUNTARYONG NAGPADRUGTEST ANG PIPILA KA MGA SAKOP SA MEDIA SA BOHOL
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