*SANGGUNIANG PANLALAWIGAN APPROVES AN ORDINANCE PROHIBITING ANY COAL-FIRED POWER PLANT IN BOHOL

*NEW SANGGUNIANG BAYAN MEMBER OF JAGNA TAKES OATH TO REPLACE SB MEMBER DERIK VIRTUDAZO WHO HAS BEEN APPOINTED MUNICIPAL ENGINEER

…………….

*GIPANGUNAHAN NI DOT-7 REGIONAL DIRECTOR SHALIMAR TAMANO ANG GIPAHIGAYON DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL NGA DUHA KA ADLAW NGA PAGBANSAY-BANSAY SA CARDIOPULMONARY RESUSCITATION “CPR ON WHEELS AND WINGS” (CWW) NGA GIPASIUGDAHAN SA PHILIIPINE HEART ASSOCIATION (PHA) UG SA DEPARTMENT OF TOURISM (DOT)

*HANDUMON SA MGA BOL-ANON ANG UNANG TUIG SA KASUMARAN SA MALAMPUSONG PAGPUHAG SA ABU SAYYAF NGA MISULOD DINHI SA BOHOL

*BUOT SA MGA TIGDUMALA OG MGA HOTEL UG RESORT SA PANGLAO NGA MAKIGKITA KANG ENVIRONMENT SECRETARY ROY CIMATU ARON IPAABOT ANG ILANG HANGYO UG PLANO SA GI-ATUBANG KARONG NGA SULIRAN SA PAGPANALIPOD SA KINAIYAHAN

*MITANYAG ANG USA KA KOREAN COMPANY NGA MAGTUKOD OF MODERNO NGA SEWAGE TREATMENT PLANT NGA GILAUMANG MAKASULBAD SA SULIRAN SA PAGPAHALUNA SA MGA HUGAW GIKAN SA MGA PATIGAYON SA PANGLAO

*GIPALABANG NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG UNANG PAGBASA SA ORDINANSA NGA NAGDILI SA MGA TAWO NGA MAGHUKAS O DILI MAGSUOT OG SAKTONG SAPOT SAMTANG NAGSAKAY OG MOTORSIKLO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics