*MUTYA SA SAN ISIDRO NOT ONLY CROWNED AS MUTYA SA TAGBILARAN 2018 BUT ALSO RAKES MOST OF THE MINOR AWARDS

*TEAM CENTRAL VISAYAS DEFENDS CHAMPIONSHIP TITLE IN PRISAA SENIORS DIVISION, HAVING NOW THE RECORD OF FOUR STRAIGHT AND SEVEN TOTAL CHAMPIONSHIP TITLE

…………………….

*ANDAM NA ANG KAPULISAN SA BOHOL SA PINILIAY SA BARANGAY UG SK KARONG MAYO 14

*114 KA MGA PULIS SA BOHOL IBALHIN TUNGOD SA NAGSINGABOT NGA PILIAY SA BARANGAY UG SANGGUNIANG KABATAAN SA MAYO 14

*SA PASIUNANG PAGSUBAY, 86 KA BARANGAY SA BOHOL WALAY KONTRA SA PAGKA-KAPITAN SA BRGY UG SK ELECTION

