TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 21, 2018
Apr 21st, 2018 by headlines
*GOB. CHATTO MITINGOG NA SA ESTADO SA IYANG PANGALWAS, GIKLARO NGA WALA SIYA GI-ATAKE SA KASINGKASING UG WALA MA-STROKE SAMTANG MOGAWAS NA SIYA SA TAMBALANAN UGMA
*NAGKINAHAGNLAN ANG CAAP OG DUGANG MGA SECURITY FORCE
*ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA NATIONAL PRISAA NGA BUKSAN KARONG DOMINGO SAMTANG 7,000 KA LIBO KA MGA ATLETA MAGTIGI
*NAGPAHIMANGNO ANG DTI SA MGA PATIGAYON NGA NAGPAHIMULOS SA MGA KUSTOMER NGA GAMIT ANG DAYM
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