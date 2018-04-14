TODAYS TOP NEWS SATURDAY APRIL 14, 2018
Apr 14th, 2018 by headlines
*WAGE INCREASE, A DOUBLE-EDGED SWORD, THUS REQUIRES CAREFUL STUDY, ACCORDING TO REGIONAL TRIPARTITE WAGES AND PRODUCTIVITY BOARD (RTWPB)-7 VICE-CHAIR ASTER CABERTE
*A JAPANESE-LED COMPANY WILL RECLAIM AN AREA OF 40 HECTARES IN THE SHORES OF ASINAN, BUENAVISTA WHERE A JATROPHA PROCESSING PLANT WILL BE CONSTRUCTED
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*GIHINGUSGAN SA MGA MAGPAPATIGAYON DINHI SA BOHOL ANG PAGPASABOT NGA DILI PA KARON ANG TUKMANG PANAHON ALANG SA LAIN NA SAB NGA HUGNA SA PAGPAUSBAW SA SUHOLAN
*SUGOD NA KARONG ADLAWA ANG USA KA SEMANA NGA FILING SA MGA CERTIFICATES OF CANDIDACY SA MGA MAGPAPILI SA BARANGAY UG SK ELECTIONS
*DAKONG KINAHANGLANON SA PANGLAO ANG AKOMODASYON NGA IKATANYAG SA MGA LOKAL UG LANGYAWNG TURISTA NGA MODAGSA UNYA DINHI SA LALAWIGAN SA HIGAYON NGA HINGPIT NANG MASIRHAN ANG BORACAY ISLAND
*GIKLARO SA BIR-BOHOL NGA WALAY SHORTAGE SA DOCUMENTARY STAMPS SAMTANG MIHANGYO ANG MGA MAGBUBUHIS NGA DILI NA PAABTON SA DEADLINE KARONG LUNES ANG PAGSUMITER SA ITR
*KINAHANGLAN UTROHON SA CITY TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE ANG PAMAAGI SA TRAPIKO DINHI SA TAGBILARAN NUNOT SA DAGHANG MGA REKLAMO KABAHIN SA GIPATUMAN NGA ONE-WAY LOOP SYSTEM SA COMMERCIAL DISTRICT
*MISUGOD NA SA PANGATUNGDANAN ANG BAG-ONG PROVINCIAL SCHOOLS SUPERINTENDENT SA DEPED-BOHOL KAGAHAPON
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