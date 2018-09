*PANGLAO FACES POSSIBLE CLOSURE IF MAYOR PEDRO FUERTES WILL CONTINUE HIS STAND ON NOT ISSUING THE DEMOLITION ORDERS FOR THE ILLEGAL STRUCTURES DECLARED BY DENR. THIS WARNING COMES FROM PRESIDENTIAL ASST. SECRETARY FOR THE VISAYAS MICHAEL DINO

*CLOUD SEEDING HAS TO START SO AS NOT TO AFFECT MUCH THE HARVEST LEVEL OF RICE IN BOHOL THIS YEAR

*ESTIMATE 50,000 SEEDLINGS WERE PLANTED YESTERDAY IN THE VARIOUS TOWNS OF BOHOL AS THE THE CATHOLIC CHURCH LED IN THE PROVINCEWIDE TREE PLANTING

………….

*TULO KA REGIONAL DIRECTORS ANG MAGTAGBO KARONG HUWEBES ARON SULBARON ANG PROBLEMA SA MGA TOURIST TRANSPORT OPERATORS SA BOHOL, MATUD PA NI BOARD MEMBER MOLOY CEPEDOZA CHAIRMAN SA COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN

*ANG BAGONG BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT GIPAABOT SA BAG-0 NGA PITSA SA PAGTURNOVER GIKAN SA CONTRACTOR NGADTO NA SA CAAP, NGA POSIBLI NGA HIMOON SA OKTOBRE NING TUIGA

*BOHOL MISIKAT NA USAB DIDTO SA PHIL TRAVEL MART NGA NATAPOS GAHAPON DIDTO SA SMX MALL OF ASIA

