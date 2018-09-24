TODAYS TOP NEWS MONDAY SEPTEMBER 24, 2018
Sep 24th, 2018 by headlines
*BOHOLANOS ARE ALARMED ANEW ON THE FREQUENT BROWNOUTS DURING THE LAST SIX
DAYS WHEN LINES OF NGCP GET AFFECTED WITH WINDS AND RAINS DURING TYPHOONS
*REP.ARIS AUMENTADO SAYS HE ALREADY CLOSED THE DOOR ON ANY PLAN TO RUN FOR
GOVERNOR AS HE IS SET TO RUN FOR HIS LAST TERM AS CONGRESSMAN OF THE SECOND
DISTRICT OF BOHOL
*COURT ORDERS PHIL CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE FROM STOPPING THE OPERATIONS
OF STL HERE IN BOHOL
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*DILI PA UNA MU DIKLARAR SI CABINET SECRETARY JUN EAVASCO NGA SIYAY KANDIDATO
PAGKA GOBERNADOR UBOS SA DUTETRE ADMINISTRATION KAY GIHUWAT PA NIYA ANG
SAKTONG PANAHON
*NANGAYO UG TABANG SI PANGLAO MAYOR PEDOR FURTES SA DILG GUIKAN SA PADAYON
NGA PAGBALIWALA NI NILA MONTERO SA MANDO SA DILG NGA SIYA ANG GIILANG MAYOR SA
PANGLAO UG DILI SYA GYUD SI MONTERO
*GI DISMISS SA SANDIGAN BAYAN ANG KASO BATOK KANG KANHI PRESIDENTI SA
BISU NGA SI ELPIDIO MAGANTE
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