*BOHOLANOS ARE ALARMED ANEW ON THE FREQUENT BROWNOUTS DURING THE LAST SIX

DAYS WHEN LINES OF NGCP GET AFFECTED WITH WINDS AND RAINS DURING TYPHOONS

*REP.ARIS AUMENTADO SAYS HE ALREADY CLOSED THE DOOR ON ANY PLAN TO RUN FOR

GOVERNOR AS HE IS SET TO RUN FOR HIS LAST TERM AS CONGRESSMAN OF THE SECOND

DISTRICT OF BOHOL

*COURT ORDERS PHIL CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE FROM STOPPING THE OPERATIONS

OF STL HERE IN BOHOL

*DILI PA UNA MU DIKLARAR SI CABINET SECRETARY JUN EAVASCO NGA SIYAY KANDIDATO

PAGKA GOBERNADOR UBOS SA DUTETRE ADMINISTRATION KAY GIHUWAT PA NIYA ANG

SAKTONG PANAHON

*NANGAYO UG TABANG SI PANGLAO MAYOR PEDOR FURTES SA DILG GUIKAN SA PADAYON

NGA PAGBALIWALA NI NILA MONTERO SA MANDO SA DILG NGA SIYA ANG GIILANG MAYOR SA

PANGLAO UG DILI SYA GYUD SI MONTERO

*GI DISMISS SA SANDIGAN BAYAN ANG KASO BATOK KANG KANHI PRESIDENTI SA

BISU NGA SI ELPIDIO MAGANTE

