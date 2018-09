*REP. RENE RELAMPAGOS WILL BE THE RUNNING MATE OF REP ART YAP IN NEXT YEARS ELECTION AS THEY COMBINE FORCES UNDER PADAYON BOLANON POLITICAL GROUP

*TRAFFIC CONGESTION IS WORSENING IN THE CITY THAT HAS ALARMED THE BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY INC WHICH IS ASKING THE CITY GOVT FOR MASS TRANSPORT SYSTEM ESPECIALLY FROM BOHOL INTERNATIONAL AIRPORT TO THE CITY

*DIRECT FLIGHTS FROM CHINA WILL START ONCE THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WILL OPEN NEXT MONTH

*NAG-ATUBANG NA KARON UG KASO UG REKLAMO SI NILA MONTERO, MGA KAGAWADS SA PANGLAO APIL NA ANG ILANG MGA ABOGADO GUMIKAN SA PAGPUGUS NGA MULINGKOD BALIK SI MONTERO ISIP MAYOR SA PANGLAO

*GIPAABOT PA GIHAPON ANG PAGHIMO UG CLOUD SEEDING KAY KINAHANGLAN GIHAPON PAGAYO ANG UWAN ARON DILI MOMINOS ANG HARVEST KARONG TUIGA DINHI SA KAHUMAYAN SA BOHOL

*4 KA ANDANA NGA PROVL CAPITOL BUILDING KANTIDAD IF P700 MLLION ANG MAGAMIT NA SA NOBYEMBRE NING TUIGA

*WALAY DAMYOS ANG NATAGAMTAM DINHI SA BOHOL SA SUPERTYPHOON OMPONG GAWA SA MGA KANSILADO NGA MGA PANAW SA BARKO NGA NAKA STRANDED SA GATUSAN NGA PASAHERO DINHI SA BOHOL UG DIDTO SA SUGBO

