*THERE ARE REPORTS WHICH SAY THAT PANGLAO MAYOR PEDRO FUERTES WILL FINALLY ISSUE TODAY DEMOLITION ORDERS FOR SOME SELECTED BEACH RESORTS AT ALONA BEACH AREA, ONE WEEK AFTER HE RECEIVED A LETTER FROM PRESIDENTIAL ASST FOR VISAYAS

SEC MIKE DINO WHO WARNED HIM OF HIS DEFIANCE OF THE ORDER OF THE DENR TO ISSUE DEMOLITION ORDERS

*GOV EDGAR CHATTO TOGETHER WITH 3 CAPITOL OFFICIALS LEFT FOR CHINA YESTERDAY TO INVITE INVESTORS FROM CHINA TO PUT IN THEIR BUSINESS IN BOHOL

*FORMER MAYOR DOLOREICH DUMALUAN SAYS VICE GOV DIONING BALITE IS NOT ALLOWED TO ISSUE STATEMENTS AS PROVL PRESIDENT OF PDP LABAN IN BOHOL AS IT IS DUMALUAN WHO IS THE ELECTED PDP LABAN PRESIDENT IN BOHOL

………………….

*GIPADAYON NGA GIBANTAYAN ANG HIGHWAY PATROL SA GIKATAHO SA HNU BOHOL POLL NGA DIHA KURAKOT NGA GIHIMO SA BUHATAN MISMO SA HIGHWAY PATROL SOD SA KAMPO DAGOHOY

*GIPAHINUMDUMAN SA KAPITOLYO NGA DAPAT DILI MAG STOCK UG MGA BUGAS SA DUGAY NGA HIGAYON ARON DILI BUKBUKON ANG MGA BUGAS

*MIPADA NA UG REPORT SI PENRO SALEM QUIWAG DIDTO KANG DENR SEC ROY CIMATU KABAHIN SA DUGAY KAAYO NGA PAG ISSUE OF DEMOLITION ORDER NI MAYOR PEDRO FUERTES SA MGA ILLEGAL STRUCTURES

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics