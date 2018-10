*COMELEC RELEASES SCHEDULES FOR THE FILING OF CERTIFICATE OF CANDIDACIES (COC) WHICH WILL ALREADY START THIS THURSDAY IN ALL COMELEC OFFICES

*PANGLAO MAYOR PEDRO FUERTES SENT A STRONGLY WORDED LETTER ASKING WHY DILG COULD NOT STOP NILA MONTERO FROM REPORTING IN HER OFFICE

*NALIPAY ANG MGA BOLANON NGA DILI TOTAL BLACKOUT ANG NASINATI NIADTONG SABADO HOMAN ANG POWER BARGE, ANG DAMPAS DIESEL POWER PLANT APIL NA ANG HANOPOL UG SEVILLA MINI HYDRO NI SUPPLY UG KURYENTI SAMTANG ANG NGCP NAGHIMO UG PREVENTIVE MAINTENANCE SA BOHOL LEYTE SUBMARINE CABLES

*SIGURADO NA GYUD NGA MAHUMAN NA ANG BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT KARONG HINAPOS SA BULAN SA OKTOBRE

*MGA MAGBABALAOD SA SYUDAD UYON NGA PASAKAAN NA ANG PILITIHAN SA TRICYCLE SA DAKBAYAN NGA TAG P8 RA GIHAPON SOD NA SA PIPILA NA TUIG

