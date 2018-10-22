TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 22, 2018
Oct 22nd, 2018 by headlines
*ALMOST 80% OF THE 47 TOWNS IN BOHOL HAVE ONE-ON-ONE MAYORALTY CANDIDATES
*JAGNA AND ALICIA ARE THE TOWNS WITH THE MOST NUMBER OF CANDIDATES 5 BETS FOR MAYORS
*PLEA BARGAINING AGREEMENT OF THOSE CHARGED WITH DRUGS IS THE BEST WAY TO DECONGEST JAILS OF INMATES
……………
*PADAYON ANG PANINGKAMOT NGA MAGKAHIUSA ANG MGA POLITIKO SA PANGLAO ARON PAGPUKAN NI MAYOR NILA MONTERO KINSA NAHIBALIK NA PAGKA MAYOR HUMAN GI-CLEAR NA SYA SA IYANG MGA KASO
*DILI MUTAGAD SI KANDIDATO PAGKA GOB ART YAP SA ISSUE NGA DILI SYA ANGAYAN MODAGAN KAY DILI SYA BOL-ANON
*GILAMBIGIT ANG USA KA “BOSYO” DIHA SA DISTRICT JAIL SA PAGKASIKOP SA USA KA DRUG SUSPECT KINSA NAKUHAN UG SHABU KANTIDAD UG KAPINSA P11 MILLION
Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics