*A REPRESENTATIVE OF SEN KOKO PIMENTEL ARRIVED IN BOHOL LAST SATURDAY TO DISTRIBUTE TO CONA OF THOSE WANTING TO RUN UNDER REP. ART YAP UNDER THE PDP LABAN POLITICAL PARTY

*THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WILL FINALLY BE INAUGURATED WITH PRES. DUTERTE AS GUEST NEXT MONTH

*SPECIAL ASST TO THE PRESIDENT BONG GO SAYS IT IS UP TO PRES. DUTERTE TO DECIDE ON WHO HE WILL ENDORSED ON AS ADMIN’S CANDIDATE FOR GOVERNOR

*KUSGANONG GIPANGHIMAKAK NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO, JR NGA DILI TINUOD ANG TAHO SA PHIL DAILY INQUIRER NGA SIYA MIATRAS SA IYANG PLANO SA PAGALANSAR ISIP GOBERNADOR SA BOHOL SA SUNOD NGA PINILIAY

