*CABINET SEC JUN EVASCO TELLS MAYORS AND VICE MAYORS ALL OVER BOHOL; THAT HE WILL BE RUNNING FOR GOVERNOR DURING NEXT YEARS ELECTION EVEN AS HE REMAIN SILENT TO THE MEDIA ON SUCH DECISION

*REGISTRATION OF VOTERS ENDED 2 CLOCK DAWN SUNDAY AT THE CITY COMELEC OFFICE WITH DEADLINE BEATERS INSISTING TO FILE THEIR REGISTRATION UP TO 2 OCLOCK DAWN SUNDAY

*DENR ASKS OMBUDSMAN TO FILE CASE AGAINST LGUS OR MAYORS WHO INSIST NOT TO FOLLOW ODERS BY SEC CIMATU ON ENVIROMENTAL VIOLATIONS

*GITUMBOK ANG 18 KA MGA LUNGSOD DINHI SA BOHOL NGA NALAMBIGIT SA ILLEGAL NGA SUGAL SA LOTTO, MATOD PA NI PCSO RETIRED GEN . MANUEL FRAGINAL, SR. HUMAN SA IYANG LINAWAS NGA SUSI ANG ILANG OPERATIONS DINHI

*GISUSPENDIR ANG TANANG QUARRY OPERATIONS SA BOHOL SUGOD NIADTONG LUNES

*ANG PAGHIKOG MALIKAYAN KUNG ANG TAO MAMINAW LANG PAGAYO SA PULONG SA KAHITASAN, KINI MATOD PA NI DR. KIT BALANI KINSA MAGSUGO SA IYANG INADLAW NGA TULUMAN MIND MATTERS SUGOD KARONG 1:30 SA PALIS

