*ALARM ON DENGUE CONTINUES AS VICTIMS REACH TO 200 WEEKLY WHILE DEATHS ALREADY REACHED TO 20 WITH 8 FROM DAUIS TOWN

*32% OF THE BOHOLANOS SAY THE ENDORSEMENT OF PRES RODRIGO DUTERTE FOR GUBERNATORIAL BET JUN EVASCO CAN HELP HIM FOR GOVERNOR IN THE COMING ELECTIONS

*SEN JV EJERCITO EXTOLS THE VIRTUES OF PRES. CARLOS P. GARCIA DURING YESTERDAYS COMMEMORATION OF THE 122ND BIRTHDAY OF PRES CARLOS P. GARCIA

*KAPIN SA 500 KA NGA CANDIDATO UBOS SA PADAYON BOLANON ANG MIPAKITA SA ILANG GIDAGHANON NGA MIHIMO UG PLEDGE OF COMMITMENT ATUBANGAN KANG GUBERNATORIAL BET ART YAP UG VICE GUBERNATORIAL BET RENE RELAMPAGOS NIADTONG SABADO SA BOHOL CULTURAL CENTER

*DIHAY UNITY TICKET UNTA NGA WALA MOLAMPOS HUMAN MIDUMILI SA RELECTIONIST CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO WALA MUSOGOT NGA PAGKAUSA SILANG TANAN NGA KANDIDATO SA BOHOL

*55% RA SA MGA NADAKPAN SA DRUGA ANG MOTOMAN SA IYANG SAAD NGA DINA JUD MOBALIK SA PAGKA ONGO SA DRUGA

