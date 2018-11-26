TODAYS TOP NEWS MONDAY NOVEMBER 26, 2018
Nov 26th, 2018 by headlines
*THE ILLEGAL LOTTO OPERATIONS IN BOHOL CONTINUE AS TWO GROUPS ARE NOW GRABBING EACH OTHER’S MARKET WITH EARNINGS OF NO LESS THAN P80 MILLION PER MONTH
*43 IS THE LATEST COUNT OF DENGUE VICTIMS WHO DIED
*FOUR CABINET MEMBERS OF PRES DUTERTE WILL BE HERE TOMORROW FOR A DISCUSSION ON THE VARIOUS ENVIRONMENTAL DIFFERENTS
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*PADAYON NGA GIPADALI UG TRABAHO ANG BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT SANGLIT HIMOON NA UGMA ANG INAGURSYON SA MAONG TUGPAHANAN
*P81 MILLION NGA SHABU ANG NASAKMIT SA KAPOLISAN UG PDEA SOD SA 28 KA BUWAN
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