*DEATH TOLL OF DENGUE FEVER VICTIMS REACH TO 40 EVEN AS PATIENTS SEEM TO BE NOT AS MANY AS WEEKS BEFORE

*FOUR AIRCONDITIONED BUSES ARE NOW SERVING PANGLAO TO INTEGRATED BUS TERMINAS STARTING AT 545 IN THE MORNING WITH BUS FARE PEGGED AT P40

*BOHOL PNP ADJUDGED AS BEST POLICE COMMAND IN CENTRAL VISAYAS

*NAINTRIGA ANG KADAGHANAN SA PAGADTO NI DAVAO MAYOR INDAY SARA DUTERTE DIDTO SA BIRTHDAY SA KANDIDATO PAGKA GOBERNADOR REP ART YAP NIADTONG MIAGING SEMANA DIDTO SA KAULOHAN

*BILIB ANG HEPE SA PDEA SA KAMPANYA BATOK SA ILLEGAL DRUGS DINHI SA BOHOL GUMIKAN SA DAGHAN UG MADAYON ANG DAKOP SA MGA DRUG SUSPECTS

*NAHADLOKAN NGA MAPIKAL SI PRES. DUTERTE INIG ANHI SA BOHOL SUNOD SEMANA SA WALA PAGTUMAN SA DEMOLITION ORDER NI DENR SEC ROY CIMATU SA MGA ILLEGAL STRUCTURES SA PANGLAO ILABI NA SA ALONA BEACH AREA

