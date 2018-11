*MAYOR NILA MONTERO OF PANGLAO AND VICE MAYORALTY BET FERNANDO CAMACHO, JR OF CLARIN ARE FACING DISQUALIFICATION SUITS WITH THE COMMISSION ON ELECTION

*DOTR SEC ART TUGADE AND PRESIDENTIAL ASST FOR VISAYAS SEC. MIKE DINO SAY PRES DUTERTE CAN COME FOR THE INAUGURATION OF THE BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT ON NOV, 27 AND NOT NOVEMBER 22 AS EARLIER ANNOUNCED

*11 BOHOLANOS PASS THE LICENSURE BOARD EXAMS FOR DOCTORS WITH THE TOPNOTCHER DR. KURL EDUVAS JAMORA LEADING 3 OTHER PASSERS FROM THE TOWN OF JAGNA

……………

*MIKABAT NA UG 37 ANG NANGAMATAY SA SAKIT SA DENGUE SAMTANG PADAYON NGA PUNO ANG MGA TAMBALANAN SA KAPIN SA 2,000 KA MGA PASYENTI SA DENGUE DINHI SA BOHOL

*SUPPLY SA KURYENTI SA BOHOL DAKONG KAKUWANGAN UG DILI PA GAYUD STABLE SA PANAHON NGA MADUGANGAN ANG KONSUMO SA KURYINTI SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL

*GIPAABOT NGA MUUWAN NA SA PIPILA KA DAPIT SA BOHOL HUMAN GIHIMO ANG CLOUD SEEDING NIADTONG MIAGING SEMANA

