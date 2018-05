*STARTING TODAY, TWO WAY TRAFFIC ALONG CPG AVENUE WILL BE RESUMED WHILE GALLARES ST AND MIGUEL PARRAS ST REMAIN ONE-WAY TRAFFIC STILL

*MAYOR BABA YAP STRONGLY DENIES REPORTS THAT HE IS EYEING TO RUN FOR CONGRESSMAN IN THE FIRST DISTRICT WHILE REP RENE RELAMPAGOS ALSO DENIES THAT HE IS RUNNING FOR CITY MAYOR OF TAGBILARAN

*ITS NOW 100% THE NEW BOHOL PANGLAO INTL AIRPRT WILL BE INAUGURATED IN AUGUST 16 AND COMMERCIAL FLIGHTS START THE DAY AFTER ITS INAUGURATION, SAYS GOV EDGAR CHATTO

*GIBUTYAG NI PENRO SALEM QUIWAG NGA NAGBANTAY ANG DENR NGA DILI SILA MAKIHA SA ILANG MGA PAMAAGI SA PAGGUBA SA MGA STRUCTURA NGA MILAPAS SA SALVAGE ZONE SA KABAYBAYONAN SA PANGLAO

*GIAWHAG NI REP ART YAP ANG OMBUDSMAN PAGTAN-AW PAGAYO SA KASO NGA INGONG NGA GIBALIK PAGSANG-AT BATOK KANIYA

**GIDIPINSAHAN SA PHILHEALTH AND ILANG CEO NGA SI BOLANON NGA DR. DELA SERNA, ANG KANHI HEPI SA LOON DISTRICT HOSPITAL

