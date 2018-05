*REP ART YAP CLEARED OF GRAFT IN CONNECTION WITH AN OLD CASE OF INVOLVING FERTILIZER PURCHASE

*THERE WILL BE DIRECT FLIGHTS FROM BOHOL TO BALI INDONESIA AS MORE TOURISTS ARE EXPECTED TO ARRIVE HERE

*MILITARY TRACKING DOWN THOSE WHO AIDED THE ARMED GROUP ENCOUNTERED IN A CLASH WITH GOVT TROOPS LAST WEEK IN BILAR TOWN

*BOHOL MAHIMO NA GAYUD NGA DAIRY CAPITAL SA PILIPINAS HUMAN GIHIMO DIRI AN 21ST NATIONAL DAIRY CONGRESS

*MIUSWAG NA ANG PLANO NGA HIMON GYUD ANG BOHOL ISIP DAIRY CAPITAL SA TIBOOK PILIPINAS

*NA DISMISS ANG KASO NI REP. ART YAP HUMAN WALAY EBIDENSYA NGA NAKITA SA KASO NGA NAGLAMBIGIT SA FERTILIZER SCAM

