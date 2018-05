*MILITARY TELLS BUSINESSMEN THE LETTERS DEMANDING FOR CASH AND RICE DID NOT COME FROM CPP/NPA KA DANTE BUT FROM EXTORTIONISTS, WHILE THEY ASKED THE BUSINESS COMMUNITY TO IGNORE THEIR DEMANDS AND THREATS

*TWO AREAS IN PANGLAO HAVE DIRTY SEAWATER AS LAB TEST DID NOT ALLOW THEM TO PASS THE LEVEL FOR CLEAN WATER

*DREAMCAT, THE FIRST YACHT CRUISE IN BOHOL INAGURATED AT THE TOURIST PORT LASY SATURDAY READY TO GO THE ISLETS WITH 70 PASSENGERS ON BOARD WITH RESTO BAR ON THE SECOND DECK

…………………

*PILION SA NATIONLIST PEOPLES COALITION ANG ILANG MGA KANDIDATO PAGKA SENADOR SA SUNOD TUIG, MATUD PA NI REP. ARIS AUMENTADO NGA TUA SA JAPAN ANG ILANG PUNDOK

*USA KA MILYON NGA SHABU ANG NASAKMIT SA KAPOLISAN DINHI SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

*GIPANGAYO ANG HUSTISYA SA KAMATAYON NI HEART CASTANERA, USA KA GRADUATING NGA DOCTOR STUDENT TAGA LUNGOS SA LOAY KINSA GI DUNGGAB PATAY DIDTO SA DAKBAYAN SA SUGBO

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics