*GOV EDGAR CHATTO WANTS AN OVERHAUL OF THE GUARDS AND PERSONNEL

OF THE BOHOL DISTRICT JAIL FOLLOWING THE UNCONTROLLED ENTRY OF

CONTRABAND GOODS INCLUDING DRUGS

*DILG PROVL OFFICER LOUELLA LUCENO SAYS THE DISMISSAL ORDER FOR

MAYOR NILA MONTERO OF PANGLAO SIGNED BY DILG SEC. ANO WILL BE

SERVED ONCE THEY WILL GET THE OFFICIAL COPY FROM DILG MANILA THIS WEEK

*THE NEW BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT WILL OPEN FOR COMMERCIAL

FLIGHTS AUGUST THIS YEAR AS CONTRACTORS SAY IT IS NOW 74% COMPLETE

*ANG DUHA KA OBISPO, BISHOP ABET UY UG BISHOP PATRICK PARCON NANGULO

SA PAGBABAG SA PAGBUTANG UG COAL ENERGY DINHI SA BOHOL

*MGA BOLANON NAGPAABOT KARONG ADKLAWA SA PAGHIDANGAT SA IMAHIN SA

BIRHEN SA SIMALA NGA MAHIDANGAT SA PANTALANA ALAS 2 KARONG HAPON

UG PAGADADON DIDTO SA COGON SHRINE

*GIBANTAYAN PAGAYO ANG PRESENSYA SA MGA NEW PEOPLE ARMY SA

PIPILA KA LUNGSOD SA BOHOL

