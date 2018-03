*DENR SEC. ROY CIMATU IS ARRIVING THIS MORNING AND IS EXPECTED TO INSPECT BEACH RESORTS AT ALONA BEACH AREA THIS AFTERNOON

*REP. RENE RELAMPAGOS AND REP. ARIS AUMENTADO REGISTERED THEIR NO VOTES ON THE PROPOSED BILL TO LEGALIZE DIVORCE IN THE COUNTRY..HOUSE VOTED 96 AGAINST 73 DURING THEIR CAUSES ON 2ND READING

*BIG AMOUNT OF P2.2 BILLION IS EARNED TO IMPROVE THE FACILITIES AT THE GOV CELESTINO GALLARES REGIONAL HOSPITAL

*MGA NEGOSYANTI GIKAN SA TAIWAN NAKAKITA SA DAKONG POTENTIAL SA PAG UGMAD SA BOHOL ISIP INVESTMENT AREA SA PILIPINAS

*CONGRESO MUPASAR SA PAG UKTABA SA BRGY UG SK ELECTION KARONG ADLAWA O UGAMA APAN DILI KINI PAKAUKTABA GUMIKAN SA WALAY SUPPORTA GIKAN SA SENADO

*MGA BAYOT UG LESBIAN NANGAYO UG HUMAN RIGHTS USAB -MATUD PA NI REP. RENE RELAMPAGOS

