TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 19, 2018
Mar 19th, 2018 by headlines
*DENR SEC. ROY CIMATU IS ARRIVING THIS MORNING AND IS EXPECTED TO INSPECT BEACH RESORTS AT ALONA BEACH AREA THIS AFTERNOON
*REP. RENE RELAMPAGOS AND REP. ARIS AUMENTADO REGISTERED THEIR NO VOTES ON THE PROPOSED BILL TO LEGALIZE DIVORCE IN THE COUNTRY..HOUSE VOTED 96 AGAINST 73 DURING THEIR CAUSES ON 2ND READING
*BIG AMOUNT OF P2.2 BILLION IS EARNED TO IMPROVE THE FACILITIES AT THE GOV CELESTINO GALLARES REGIONAL HOSPITAL
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*MGA NEGOSYANTI GIKAN SA TAIWAN NAKAKITA SA DAKONG POTENTIAL SA PAG UGMAD SA BOHOL ISIP INVESTMENT AREA SA PILIPINAS
*CONGRESO MUPASAR SA PAG UKTABA SA BRGY UG SK ELECTION KARONG ADLAWA O UGAMA APAN DILI KINI PAKAUKTABA GUMIKAN SA WALAY SUPPORTA GIKAN SA SENADO
*MGA BAYOT UG LESBIAN NANGAYO UG HUMAN RIGHTS USAB -MATUD PA NI REP. RENE RELAMPAGOS
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