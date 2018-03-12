TODAYS TOP NEWS MONDAY MARCH 12, 2018
Mar 12th, 2018 by headlines
*PEDRO FUERTES IS NOW THE NEW MAYOR OF PANGLAO AFTER THE OMBUDSMAN DISMISED
NILA MONTERO AS MAYOR WHILE FIRST PANGLAO KAGAWAD VELASCO ASSUMES AS VICE MAYOR
*BISHOP ABET UY AND BISHOP PATRICK DANIEL PARCON JOIN THE OPPOSITORS ON THE
ESTABLISHMENT OF A COAL POWER PLANT IN BOHOL
*HENNAN RESORT CHAIRMAN DR. HENRY CHUESEY WARNS PANGLAO TO BE THE NEXT
TARGET OF PRES. DUTERTE ON POSSIBLE CLOSURE OF RESORTS WHICH HAVE
ENVIRONMENTAL VIOLATIONS
…………….
*GI TAKTAK SA SERBISYO ANG 16 KA MGA JAIL GUARDS SA BOHOL DISTRICT JAIL HUMAN SUNOD
SUNOD NGA DUNAY MGA SHABU ANG NAKUHA SOD SA MAONG BILANGGOAN
*SUGDAN PAGBALIK ANG PAGGAMIT SA HELMET SA MGA MOTORISTA DINHI SA DAKBAYAN
SA TAGBILARAN
*DUNAY MGA ENDORSEMENT DINHI SA BOHOL ALANG KANG BONG GO SA PAG APIL
SA MGA KANDIDATO PAGKA SENADOR SA SUNOD NGA PIILIAY
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