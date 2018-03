*PEDRO FUERTES IS NOW THE NEW MAYOR OF PANGLAO AFTER THE OMBUDSMAN DISMISED

NILA MONTERO AS MAYOR WHILE FIRST PANGLAO KAGAWAD VELASCO ASSUMES AS VICE MAYOR

*BISHOP ABET UY AND BISHOP PATRICK DANIEL PARCON JOIN THE OPPOSITORS ON THE

ESTABLISHMENT OF A COAL POWER PLANT IN BOHOL

*HENNAN RESORT CHAIRMAN DR. HENRY CHUESEY WARNS PANGLAO TO BE THE NEXT

TARGET OF PRES. DUTERTE ON POSSIBLE CLOSURE OF RESORTS WHICH HAVE

ENVIRONMENTAL VIOLATIONS

…………….

*GI TAKTAK SA SERBISYO ANG 16 KA MGA JAIL GUARDS SA BOHOL DISTRICT JAIL HUMAN SUNOD

SUNOD NGA DUNAY MGA SHABU ANG NAKUHA SOD SA MAONG BILANGGOAN

*SUGDAN PAGBALIK ANG PAGGAMIT SA HELMET SA MGA MOTORISTA DINHI SA DAKBAYAN

SA TAGBILARAN

*DUNAY MGA ENDORSEMENT DINHI SA BOHOL ALANG KANG BONG GO SA PAG APIL

SA MGA KANDIDATO PAGKA SENADOR SA SUNOD NGA PIILIAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics