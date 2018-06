*MANHUNT FOR THE KILLERS OF THE LATE MAYOR SAMPOL TIROL CONTINUES WHILE IT WAS CONFIRMED THAT ONE OF THE SUSPECTS USED TO WORK WITH THE MAYOR

*THE PUBLIC SAW SHOPPING MALLS NO LONGER USING PLASTICS BUT PAPER BAGS AND CARTOONS INSTEAD LAST SATURDAY WHICH WAS THE LAUNCHING OF THE “NO PLASTIC DAY” CAMPAIGN EVERY SATURDAY

*PRES DUTERTE SIGNS THE ANTI-RED TAPE LAW PROPOSED BY BOHOL REP. ARTHUR YAP WHILE REP. RENE RELAMPAGOS LOBBIES FOR THE OPENING OF RTC COURTS IN TUBIGON TOWN

……………..

*GIPASALIG SA DPWH NGA ANG PAGBUTANG SA MGA BAGONG TULAY HUMANON GYUD KARONG TUIGA APIL ANG DUHA KA TULAY DIHA SA LOAY NGA KANUNAY MAKA INGON SA TRAFFIC SA MGA TORISTA PAINGON SA CHOCOLATE HILLS

*GIPASALIG NI REP. ARIS AUMENTADO NGA PADAYON NGA HAPSAY ANG LGU O PANG GOBIERNO SA LUNGSOD SA BUENAVISTA BISAN SA PAGPUSIL KANG MAYOR SAMPOL TIROL SEMANA NA KAGAHAPON

*ANG WASTEWATER TREATMENT SA PANGLAO POSIBLI NGA MADAYON GYUD HUMAN GIPRESNETAR SA JICA NI PROVL ADMIN AE DAMALERIO DIDTO SA TOKYO JAPAN

