*LTO REGIONAL DIRECTOR VICTOR EMMANUEL CAINDEC SAYS 4 WORK STATIONS FROM MANILA WILL BE SHIPPING TO BOHOL TO SOLVE THE CONGESTION AT THE CITY LTO OFFICES WHILE HE ESTIMATES TO WORK TO START WITHIN TWO TO 7 WEEKS FROM TODAY

*SEC. MARTIN ANDANAR CALLS WAR VS. FAKE NEWS WHILE HE ALSO ADMITS TO BE A BOHOLANO WITH HER GRANDPARENTS FROM GARCIA HERNANDEZ

*ARMY IS STILL VERIFYING IF THE ARRESTED NPA AT THE RAMIRO HOSPITAL WAS REALLY WOUNDED DURING THE ENCOUNTER IN BILAR TOWN

………………

*COMPIRMADO NA NGA MOBISITA SA BOHOL SI PRES RODRIGO DUTERTE KARONG HWEBES ATOL SA PANAGTIGUM SA MGA BISI MAYOR SA PILIPINAS, MATUD PA NI VICE MAYOR TOTO VELOSO, AND CONVENTION CHAIRMAN

*COMPIRMADO NGA SI MEGA STAR SHARON CUNETA MUHIMO UG UNANG CONCERT SA BOHOL KARONG HULYO 14 UBAN KANG MARTIN NIEVERA UG BASIL VALDEZ.. MGA CONCERT TICKETS ANIA NA SA DYRD GIBALIGYA

*DILI GYUD MAAYO NGA MAGDALADALA UG ARMAS ANG BISAN KINSANG PARI SA BOHOL, KINI MATUD PA NI OBISPO ABET UY

