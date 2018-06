*SHARPSHOOTER COP IS BACK IN BOHOL TO STRENGTHEN THE FIGHT AGAINST DRUGS

*BOHOLANOS CONTINUE TO CRITICIZE THE LAND TRANSPORTATION OFFICE FOR A SYSTEM WHICH NEEDS TO BE CORRECTED AS HUNDREDS CONTINUE TO LINEUP EVERYDAY

*12 FINALISTS BARED FOR THIS YEARS SANDUGO SONG FESTIVAL WITH ORIGINAL BOHOLANO COMPOSITIONS

…………..

*DAVE FABIOSA, TBTK PRESIDENT MIBUTYAG NGA ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA PAGHIDANGAT SA MGA BALIKBAYANS KARONG SUNOD BUWAN

*GIPANAWAGAN NI REP. ARIS AUMENTADO ANG PAG-AYO SA MGA KALSADA SA MGA LUNGSOD SA IKA DUHANG DISTRITO

*GISAAD NI PNP CHIEF GEN ADELAYDE NGA IPADAYON ANG KAMPANYA BATOK DRUGA UG KRIMEN SA PILIPINAS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics