TODAYS TOP NEWS MONDAY JUNE 18, 2018
Jun 18th, 2018 by headlines
*SHARPSHOOTER COP IS BACK IN BOHOL TO STRENGTHEN THE FIGHT AGAINST DRUGS
*BOHOLANOS CONTINUE TO CRITICIZE THE LAND TRANSPORTATION OFFICE FOR A SYSTEM WHICH NEEDS TO BE CORRECTED AS HUNDREDS CONTINUE TO LINEUP EVERYDAY
*12 FINALISTS BARED FOR THIS YEARS SANDUGO SONG FESTIVAL WITH ORIGINAL BOHOLANO COMPOSITIONS
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*DAVE FABIOSA, TBTK PRESIDENT MIBUTYAG NGA ANDAM NA ANG TANAN ALANG SA PAGHIDANGAT SA MGA BALIKBAYANS KARONG SUNOD BUWAN
*GIPANAWAGAN NI REP. ARIS AUMENTADO ANG PAG-AYO SA MGA KALSADA SA MGA LUNGSOD SA IKA DUHANG DISTRITO
*GISAAD NI PNP CHIEF GEN ADELAYDE NGA IPADAYON ANG KAMPANYA BATOK DRUGA UG KRIMEN SA PILIPINAS
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