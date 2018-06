*AUTHORITIES ARE ASKED BY RESIDENTS TO SERIOUSLY INVESTIGATE THE RAMPANT SCAM COLLECTING MONEY FROM INNOCENT RESIDENTS BRINGING THE NAME OF PRES. DUTERTE AND THE THE LATE PRES MARCOS

*CRY FOR JUSTICE ECHOES NOT JUST FROM BUENAVISTA RESIDENTS FROM MAYORS AND OTHER OFFICIALS ON THE IDENTITY OF THE MASTERMIND BEHIND THE KILLING OF BUENAVISTA MAYOR SAMPLE TIROL

*THREE NAMES APPEAR AS INTERESTED TO RUN FOR CONGRESSMAN IN THE 3RD DISTRICT OF BOHOL, TWO OF WHOM ARE FORMER TOWN MAYORS

*GIBASURA SA KORTI SUPREMA ANG PETITION NGA GISANGAT SA NIA DIRECTOR MODESTO MEMBREVE

*SAYOP SA PAG REPORT SA MEDIA NGA “AVERAGE INCOME UG P10,000 ARONG MAKAON ANG USA KA PAMILYA , GI-AKLARO SA BOLANON NGA NEDA SEC.ERNESTO PERNIA

*IMBISTIGARON SA COMMISSION ON HUMAN RIGHTS ANG PAGPATAY KANG EMIGDIO APARECE, ANG MOST WANTED CRIMINAL SA BOHOL KINSA NAKAPATAY NA UG MGA 11 MGA TAO SA SEGUNDO DISTRITO SA BOHOL

