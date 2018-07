*BARANGAY NAPO LOON FOR THE 3RD CONSECUTIVE YEAR WINS THIS YEARS SANDUGO KURADANG STREET DANCING STAGED LAST SATURDAY WITH TUBIGON AS SECOND PLACER AND DAUIS AS THIRD PLACER

*DEMOLITION OF BEACH FRONTS IN PANGLAO COULD NOT BE CERTAIN ON WHEN SINCE THERE IS MOVE OF THE RESORT OWNERS TO PUT BACK THE SAND TO THE SHORELIES INSTEAD OF DOING ANY DEMOLITION

*19 YEAR OLD BOHOLANA IS ONE OF THOSE TO REPRESENT THE PHILIPPINES AT THE THE ASIAN WEIHTLIFTING CONTEST

*DUNAY DAKONG PLANO ANG PUNDOK NI CONGRESISTA ARIS AUMENTADO UG MAYOR INDAY ZARA DUTERTE ALANG SA PAMOLITIKA SA UMAABOT NGA PINILAY SUNOD TUIG

*APIL SI CONGRESISTA ART YAP SA TRANSITION TEAM, SA BAGONG HOUSE SPEAKER GLORIA MACAPAGAL ARROYO KINSA MAO KARON ANG GIBANATAYAN SA MGA TAGA BOHOL UG UNSA GYUY DAGANAN SA SUNOD NGA PNILIAY

*DR. DISI YAP ALBA NAPILI ISP BAGONG PRESIDENTI SA TBTK PULI KANG DAVE FABIOSA

