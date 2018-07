*THERE IS NO SUCH THING AS A UNITY TICKET IN THE COMING ELECTIONS, SAYS CABINET SECRETARY JUN TULOY EVASCO

*TEN BOHOLANOS WERE AWARDED LAST NIGHT AS THE LATEST BATCH OF THE OUTSTANDING BOHOLANOS AROUND THE WORLD OR TOBAW AWARDESS PRESENTED THEIR AWARDS DURING THE AWARDS NIGHT LAST NIGHT AT BOHOL TROPICS

*SHORTAGE OF PORK ALARMS CONSUMERS IN BOHOL DTI REGL DIRECTOR ASTER CABERTE SAYS THERE IS A NEED TO HAVE A BIGGER PIGGERY IN BOHOL

…………….

*NAKAKUHA UG REAKSYON SI CABSEC EVASCO GIKAN KANG CONGRESISTA RENE RELAMPAGOS UG PROVL ADMINISTRATOR AE DAMALERIO SA IYANG PAGTIRA BATOK SA MGA OPISYALES SA BOHOL..MATOD PA SA DUHA KA DAGONG OPISYAL SA BOHOL , MAAYO UNTA UG MAGHINAYHINAY SI CABSEC EVASCO SA IYANG MGA PAMAHAYAG

*GIKORONAHAN ISIP MISS BOHOL SI RACLAIRE STEPHAN DINSAY CESAR TRIGO SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ISIP MAOY BAGONG MISS BOHOL ATOL SA BEAUTY PAGEANT NIADTONG SABADO SA GABII DIDTO SA BOHOL WISDOM SCHOOL. SI MISS MARIBOJOC TRIXIE ESCABARTE MAO ANG FIRST RUNNER UP

*GIBUKSAN GAHAPON ANG NATIONAL MUSUEM DE BOHOL ATOL SA KASAULOGAN SA BOHOL DAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics