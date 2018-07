*LTO REGL DIRECTOR VICTOR CAINDEC SIGNS MOA WITH ALTURAS MALL AND EXPLAINS THAT THE CONGESTION PROBLEM AT THE LOCAL LTO OFFICES WILL SOON BE SOLVED

*THE NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION WILL DIG DEEPER TO INVESTIGATE AND IDENTIFY WHO IS THE DRUG LORD OPERATING BEHIND SLAIN SPO1 ADONIS DUMPIT

*PRES DUTERTE INSTRUCTS DPWH SEC VILLAR TO LOOK INTO COMPLAINTS OF THE BOHOLANOS ON THE MANY ROAD BLOCKING PROJECTS

………………..

*MGA BADLUNGON NGA MGA PULIS GIPAHIMANGNUAN PAGBALIK NI PRES DUTERTE NGA SIYA MISMO ANG ILANG KONTRA KUNG MAGSIGI PA SILA SA PAGLAMBIGIT SA MGA ILLEGAL NGA DRUGA

*GISAULOG KAGAHAPON ANG IKA 52 NGA CHARTER DAY SA DKABAYAN SA TAGBILARAN

*UNANG SEAPORT TERMINAL SA BOHOL GISUBHAN NIADTON SABADO DIDTO SA LUNGSOD SA CANDIJAY

