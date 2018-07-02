TODAYS TOP NEWS MONDAY JULY 2, 2018
Jul 2nd, 2018 by headlines
*LTO REGL DIRECTOR VICTOR CAINDEC SIGNS MOA WITH ALTURAS MALL AND EXPLAINS THAT THE CONGESTION PROBLEM AT THE LOCAL LTO OFFICES WILL SOON BE SOLVED
*THE NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION WILL DIG DEEPER TO INVESTIGATE AND IDENTIFY WHO IS THE DRUG LORD OPERATING BEHIND SLAIN SPO1 ADONIS DUMPIT
*PRES DUTERTE INSTRUCTS DPWH SEC VILLAR TO LOOK INTO COMPLAINTS OF THE BOHOLANOS ON THE MANY ROAD BLOCKING PROJECTS
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*MGA BADLUNGON NGA MGA PULIS GIPAHIMANGNUAN PAGBALIK NI PRES DUTERTE NGA SIYA MISMO ANG ILANG KONTRA KUNG MAGSIGI PA SILA SA PAGLAMBIGIT SA MGA ILLEGAL NGA DRUGA
*GISAULOG KAGAHAPON ANG IKA 52 NGA CHARTER DAY SA DKABAYAN SA TAGBILARAN
*UNANG SEAPORT TERMINAL SA BOHOL GISUBHAN NIADTON SABADO DIDTO SA LUNGSOD SA CANDIJAY
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