*LAST TERMER REP ART YAP AND CABINET SEC. JUN EVASCO AWAIT ON WHO BETWEEN THE TWO OF THEM WILL BE ENDORSED BY PRES DUETERTE TO RUN FOR GOVERNOR FOR BOHOL IN ELECTIONS NEXT YEAR

*BOHOL CONTINUES TO AWAIT THE SUPPLY OF NFA RICE

*SOUTH KOREAN AMBASSADOR IS ARRIVING IN BOHOL NEXT MONTH, AN OFF SHOT OF THE VISIT OF PRES DUTERTE TO SOUTH KOREA LAST MONTH

*GIDISIDIRAN SA COURT OF APPEAL PAG REVOKE SA SUSPENSYON NI BISI GOB DIONING BALITE UG TULO KA LAIN NGA MGA PROVINCIAL OFFICIALS

*MAHIDANGAT UGMANG ALDAWA SI AGRICULTURE SEC ERMMANUEL PINYOL ARON SA PAGBUKAS SA SANDUGO AGRI FAIR AT THE ISLAND CITY MALL

*GIDUGOK SA MGA FANS NI SHARON CUINETA ANG IYANG CONCERT DIDTO SA BOHOL WISDOM SCHOOL NIADTONG SABADO KAUBAN SI MARTIN NIEVERA UG BASIL VALDEZ

