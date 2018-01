*REP RENE RELAMPAGOS ADMITS THAT CONGRESS IS SERIOUS ON HAVING A CONSTITUENT

ASSEMBLY WHICH MIGHT EFFECT A CANCELLATION OF THE ELECTION NEXT YEAR

*PUBLIC IS ASKED NOT TO PREJUDGE THE TRAIN LAW IMPLEMENTED BY THE

DUTERTE ADMINISTRATION – APPEAL FROM REP ARTHUR YAP WHO IS NOW PART

OF THE DUTERTE ADMINISTRATION

*DENR ADMITS THAT THE COLIFORM CONTAMINATION OF THE SEAWATER IN

PANGLAO IS INDEED ALARMING

*KASAGARAN SA MGA MOTORISTA UG KATAWHAN NAHIUYON SA GIHIMONG ONE WAY

LOOP SYSTEM SA MADAGAN SA TRAFFIC DINHI SA DAKBAYAN

*SIRADO ANG CPG SPORTS COMPLEX GUMIKAN SA GIPADAYON NGA PAG IMPROVE

SA MGA PASILIDAD AGI UG PANGANDAM SA PAGAHIMOON NGA NATIONAL

PRISAA GAMES DINHI SA BOHOL KARONG ABRIL

*PADAYON NGA LUYA SA INTERNET DINHI SA DAKBAYAN GISAWAY PAG-AYO

SA MGA BOLANON

