TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 8, 2018
Jan 8th, 2018 by headlines
*REP RENE RELAMPAGOS ADMITS THAT CONGRESS IS SERIOUS ON HAVING A CONSTITUENT
ASSEMBLY WHICH MIGHT EFFECT A CANCELLATION OF THE ELECTION NEXT YEAR
*PUBLIC IS ASKED NOT TO PREJUDGE THE TRAIN LAW IMPLEMENTED BY THE
DUTERTE ADMINISTRATION – APPEAL FROM REP ARTHUR YAP WHO IS NOW PART
OF THE DUTERTE ADMINISTRATION
*DENR ADMITS THAT THE COLIFORM CONTAMINATION OF THE SEAWATER IN
PANGLAO IS INDEED ALARMING
……………….
*KASAGARAN SA MGA MOTORISTA UG KATAWHAN NAHIUYON SA GIHIMONG ONE WAY
LOOP SYSTEM SA MADAGAN SA TRAFFIC DINHI SA DAKBAYAN
*SIRADO ANG CPG SPORTS COMPLEX GUMIKAN SA GIPADAYON NGA PAG IMPROVE
SA MGA PASILIDAD AGI UG PANGANDAM SA PAGAHIMOON NGA NATIONAL
PRISAA GAMES DINHI SA BOHOL KARONG ABRIL
*PADAYON NGA LUYA SA INTERNET DINHI SA DAKBAYAN GISAWAY PAG-AYO
SA MGA BOLANON
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