TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 29, 2018
Jan 29th, 2018 by headlines
*LAST TERMER REP. ART YAP SAYS HE WILL GIVE WAY TO REP. RENE RELAMPAGOS TO RUN
FOR GOVERNOR IN NEXT YEAR’S ELECTION
*BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BCCI CALL ON GOVERNMENT AGENCIES CONCERNED
AND LGU PANGLAO TO SERIOUSLY CHECK ON THE ALARMING COLIFORM CONTENT IN PANGLAO SEAWATER
*OMBUDSMAN IS URGED TO FILE OTHER CHARGES AGAINST PANGLAO MAYOR NILA MONTERO
…………….
*BANTUGAN NGA BOLANON NGA DIREKTOR MARIO DELOS REYES NAMATAY SA HEART ATTACK
DIDTO SA MANILA NIADTONG SABADO SA GABII
*UPAT KA CONTRACTORS ANG MAGDUNGAN UG TRABAHO ARON MASIGURO NGA ANG WATERWORKS
PROJECT SA RICHLI CORP. MUABOT SA DAUIS UG PANGLAO KARONG UMAABOT NGA SEPTEMBRE NING
TUIGA
*PADAYON ANG PANAWAGAN SA DINALIANG PAGKASULBAD SA PAG PUSIL PATAY SA USA
KA RETIRED US NGA SUNDALO KINSA GIPUSIL DIDTO SA LUNGSOD SA BACLAYON SA MIAGING
DUHA NA KA SEMANA
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