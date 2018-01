*LAST TERMER REP. ART YAP SAYS HE WILL GIVE WAY TO REP. RENE RELAMPAGOS TO RUN

FOR GOVERNOR IN NEXT YEAR’S ELECTION

*BOHOL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BCCI CALL ON GOVERNMENT AGENCIES CONCERNED

AND LGU PANGLAO TO SERIOUSLY CHECK ON THE ALARMING COLIFORM CONTENT IN PANGLAO SEAWATER

*OMBUDSMAN IS URGED TO FILE OTHER CHARGES AGAINST PANGLAO MAYOR NILA MONTERO

…………….

*BANTUGAN NGA BOLANON NGA DIREKTOR MARIO DELOS REYES NAMATAY SA HEART ATTACK

DIDTO SA MANILA NIADTONG SABADO SA GABII

*UPAT KA CONTRACTORS ANG MAGDUNGAN UG TRABAHO ARON MASIGURO NGA ANG WATERWORKS

PROJECT SA RICHLI CORP. MUABOT SA DAUIS UG PANGLAO KARONG UMAABOT NGA SEPTEMBRE NING

TUIGA

*PADAYON ANG PANAWAGAN SA DINALIANG PAGKASULBAD SA PAG PUSIL PATAY SA USA

KA RETIRED US NGA SUNDALO KINSA GIPUSIL DIDTO SA LUNGSOD SA BACLAYON SA MIAGING

DUHA NA KA SEMANA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics