*RICHLI CORPORATION ASSURES WATER TO FLOW TO PANGLAO AND DAUIS TOWNS

STARTING SEPTEMBER THIS YEAR AS GROUND BREAKING RITES ARE SCHEDULED

THIS MORNING IN CORTES TOWN

*THE NEW BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT IS ASSURED TO BE OPERATIONAL BY

AUGUST THIS YEAR, SAYS GOV EDGAR CHATTO

*SANGGUNIANG PANLALAWIAGN SUPPORTS THE CALL TO ADD ONE

CONGRESSIONAL DISTRICT IN BOHOL

*MIUGMAD UG 39% ANG MGA PATIGAYON SA DAKBAYAN , SUMA PA KANG

MAYOR BABA YAP

*PADAYON ANG MGA MAAYONG PROYEKTO NI KANHI PNP PROVL DIRECTOR

NATIVIDAD, ACCORDING TO NEWLY INSTALLED PNP PROVL DIRECTOR

SA BOHOL POLICE

*ISULTI NINYO ANG INYONG GUSTO NGA PROYEKTO NGA NAGKINAHANGLAN UG TABANG

SA KAGAMHANANG NATIONAL, PANAWAGAN NI CABINET SEC. JUN EVASCO SA

TANAN NGA 47 KA MAYOR SA BOHOL

