TODAYS TOP NEWS MONDAY JANUARY 15, 2018
Jan 15th, 2018 by headlines
*CABINET SECRETARY JUN EVASCO SAYS THERE IS NOT TRUTH TO REPORTS THAT
ELECTIONS IN 2019 WILL NOT BE CONDUCTED DUE TO CHARTER CHANGE
*EX BOARD MEMBER GETS CONVICTED OF GRAFT WHILE A TOWN MAYOR
WAS CLEARED
*GOV EDGAR CHATTO ASKS PRICE MONITORING COUNCILS IN THE TOWNS
TO CHECK THE PRICES OF BASIC COMMODITIES AS ALL CITIZENS HAVE THE
RIGHT TO QUESTION PRICES OF PRIME COMMODITIES
…………
*GITUMBOK ANG UBAY NGA MAOY KINA DAKAN NGA BAGSAKANAN UG ISDA
SA BOHOL ARON MUBARATO ANG MGA PRESYO DINHI
*ANG MAMUMUNO NI ATTY MIA MASCRINAS WALA TAGAI UG PYANSA ARON
MAKAGAWAS SA IYANG BILANGGON
*PIPILA KA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG ADUNAY HOLD ORDER GUMIKAN SA
KASO NGA NASANGAT BATOK KANILA, KINI NAGAPIL KANG BISI GOB DIONING
BALITE UG KANHI VICE GOV JULIUS HERRERA
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