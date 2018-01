*CABINET SECRETARY JUN EVASCO SAYS THERE IS NOT TRUTH TO REPORTS THAT

ELECTIONS IN 2019 WILL NOT BE CONDUCTED DUE TO CHARTER CHANGE

*EX BOARD MEMBER GETS CONVICTED OF GRAFT WHILE A TOWN MAYOR

WAS CLEARED

*GOV EDGAR CHATTO ASKS PRICE MONITORING COUNCILS IN THE TOWNS

TO CHECK THE PRICES OF BASIC COMMODITIES AS ALL CITIZENS HAVE THE

RIGHT TO QUESTION PRICES OF PRIME COMMODITIES

…………

*GITUMBOK ANG UBAY NGA MAOY KINA DAKAN NGA BAGSAKANAN UG ISDA

SA BOHOL ARON MUBARATO ANG MGA PRESYO DINHI

*ANG MAMUMUNO NI ATTY MIA MASCRINAS WALA TAGAI UG PYANSA ARON

MAKAGAWAS SA IYANG BILANGGON

*PIPILA KA MGA OPISYAL SA BOHOL ANG ADUNAY HOLD ORDER GUMIKAN SA

KASO NGA NASANGAT BATOK KANILA, KINI NAGAPIL KANG BISI GOB DIONING

BALITE UG KANHI VICE GOV JULIUS HERRERA

