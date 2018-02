*ALARMING CONCERNS LIKE SHORTAGE OF ROOMS AND LACK OF CORRECT RESORTS ON TOURISTS

ARRIVALS ARE NEEDED TO BE SOLVED BEFORE THE NEW BOHOL PANGLAO INTL AIRPORT OPENS

IN JULY THIS YEAR SAYS DOT REGIONAL DIRECTOR SHA TAMANO

*BISHOP ABET UY AND BISHOP PARCON CALL ON BOHOLANOS TO BE VIGILANT ON MOVES OF THE

DUTERTE ADMINISTRATION TO CHANGE THE CONSTITUTION

*INMATE BOARD MEMBER NN BONIEL, THE SUSPECT WHO KILLED HIS WIFE, MAYOR BONIEL IS

NOW AN EVANGELIZER INSIDE THE CEBU JAIL AFTER HE LED THE FORMATION OF THE LIGHT

MINISTRY AMONG INMATES

*PADAYON NGA NAGLISOD ANG KAPOLISAN SAPAGSIKOP NI EMIDIO APARECE JR ANG GIKATAHAPAN NGA

NAGPATAY UG NAPULO NA KA TAO DIHA SA LUNGSOD SA BUENAVISTA

*DILI NAPOD SIGURADO NGA MAHINAYON ANG BARANGAY ELECTIONS KARONG TUIGA, MATUD

PA NI CABINET SECRETARY LEONCIO EVASCO JR

*PUHUNAN ANG KINAHANGLAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL ARON MASOLBAD ANG TAAS

NGA PRESYO SA GASOLINA SA BOHOL PINAAGI SA PAGBUKAS UG MGA GASOLINAHAN

SA TIBOOK LALAWIWGAN SA BOHOL

