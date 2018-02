*12,000 ATHLETES AND COACHES AND CHAPERONS ARE IN TAGBILARAN FOR THE 6-DAY

GAMES OF THE CENTRAL VISASYAS REGIONAL ATHLETIC ASSOCIATION MEET WHERE

HUNDREDS OF COPS ARE DEPLOYED TO ADD SECURITY TO THE ATHLETES WHO ARE HERE

*APOSTOLIC NUNCIO TO THE PHILS MOST REV, ARCHBISHOP CACCIA IS ARRIVING THIS

MORNING FROM MANILA TO REPRESENT VATICAN DURING TOMORROWS TURNOVER OF

THE BACLAYON CHURCH TO THE DIOCESE OF TAGB.

*JOHN TITUS VISTAL IS NAMED UNDERSECRETARY TO THE OFFICE OF CABSEC LEONCIO

EVASCO JR.

……………..

*GI ORDERAN SA OMBUDSMAN NGA I DISMISS SI NILA MONTERO ISIP MAYOR SA PANGLAO

LAKIP NA ANG MANDO NGA DILI SYA MAKA APILAPIL SA BISAN UNSANG PINILIAY O

PERPETUALLY DISQUALIFIED TO RUN PUBLIC OFFICE

*DILI MUMINOS 82 KA NGA ISTABLISAMENTO SA PANGLAO APIL ANG DAGKONG RESORT

ANG GITAGAAN NA UG NOTICE OF VIOLATION NGA KINAHANGLAN AKSYONAN GILAYON

*USA KA BOLANON ANG GIHINGANLAN NGA ENVOY PARA SA GREECE UG CYPRUS UBOS

KANG ATTY JOJO ENERIO.

