TODAYS TOP NEWS MONDAY FEBRUARY 26, 2018
Feb 26th, 2018 by headlines
*12,000 ATHLETES AND COACHES AND CHAPERONS ARE IN TAGBILARAN FOR THE 6-DAY
GAMES OF THE CENTRAL VISASYAS REGIONAL ATHLETIC ASSOCIATION MEET WHERE
HUNDREDS OF COPS ARE DEPLOYED TO ADD SECURITY TO THE ATHLETES WHO ARE HERE
*APOSTOLIC NUNCIO TO THE PHILS MOST REV, ARCHBISHOP CACCIA IS ARRIVING THIS
MORNING FROM MANILA TO REPRESENT VATICAN DURING TOMORROWS TURNOVER OF
THE BACLAYON CHURCH TO THE DIOCESE OF TAGB.
*JOHN TITUS VISTAL IS NAMED UNDERSECRETARY TO THE OFFICE OF CABSEC LEONCIO
EVASCO JR.
……………..
*GI ORDERAN SA OMBUDSMAN NGA I DISMISS SI NILA MONTERO ISIP MAYOR SA PANGLAO
LAKIP NA ANG MANDO NGA DILI SYA MAKA APILAPIL SA BISAN UNSANG PINILIAY O
PERPETUALLY DISQUALIFIED TO RUN PUBLIC OFFICE
*DILI MUMINOS 82 KA NGA ISTABLISAMENTO SA PANGLAO APIL ANG DAGKONG RESORT
ANG GITAGAAN NA UG NOTICE OF VIOLATION NGA KINAHANGLAN AKSYONAN GILAYON
*USA KA BOLANON ANG GIHINGANLAN NGA ENVOY PARA SA GREECE UG CYPRUS UBOS
KANG ATTY JOJO ENERIO.
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